Ballando con le Stelle a poche ore dalla puntata la coppia confessa tutto: “Nato un amore”

Cosa sta succedendo nel programma di Milly Carlucci? La coppia ammette tutto: è nato un nuovo amore a Ballando con le Stelle.

Domani sera, gli appassionati di Ballando con le stelle assisteranno a una puntata carica di aspettative, che vedrà al centro dello studio lo spareggio tra Anna Lou Castoldi, Francesco Paolantoni e Sonia Bruganelli.

Un evento rimandato dalla scorsa puntata che promette scintille e sorprese. Ma non è tutto: durante la trasmissione Unomattina, un piccolo siparietto ha acceso i riflettori su un possibile nuovo amore nato tra i corridoi del programma.

Ballando, nasce una nuova coppia

Anna Lou Castoldi, al ritorno in studio dopo un servizio di presentazione a Unomattina, si è lasciata sfuggire una confessione che non è passata inosservata. Al microfono di Massimiliano Ossini ha ammesso: “È nato un amore”. Interrogata da Daniela Ferolla se si trattasse dell’amore per la danza, Anna Lou ha risposto con un sorriso enigmatico e birichino. Questo ha alimentato le voci su una possibile relazione sentimentale con il suo maestro di ballo Nikita Perotti.

Nikita Perotti e Anna Lou sono stati ospiti a Unomattina per discutere del loro percorso nel programma e della preparazione allo spareggio imminente. Entrambi hanno espresso entusiasmo e determinazione nel voler dare il massimo per proseguire nella competizione. Anna Lou ha rivelato come questa esperienza l’abbia cambiata emotivamente, confessando anche la sua totale novità nel mondo della danza prima del programma. La chimica tra lei e Nikita sembra essere stata immediata, alimentando ulteriormente i sospetti su una loro relazione amorosa.

Rossella Erra, intervenuta anch’essa a Unomattina, ha espresso disappunto per la decisione dello spareggio che coinvolge Anna Lou Castoldi e gli altri concorrenti. Secondo lei, non avrebbero meritato tale prova vista la penalizzazione ricevuta dalla giuria nella precedente puntata. Ha poi lanciato una frecciatina alla giuria stessa ed elogiato apertamente Anna Lou per il suo talento naturale sulla pista da ballo.

L’intervento di Rossella Erra ha anche gettato luce su alcune tensioni backstage riguardanti Furkan Palali, attualmente in preparazione per il ripescaggio. I rapporti tra lui ed Erra sembrano essersi raffreddati notevolmente negli ultimi tempi, tanto da portare a momenti di chiaro imbarazzo durante le prove.

Questa nuova puntata promette non solo esibizioni mozzafiato ma anche colpi di scena legati alle dinamiche personali dei concorrenti sia dentro che fuori dalla pista da ballo. Gli spettatori sono prontissimi a lasciarsi coinvolgere dalle emozioni che solo Ballando con le stelle sa regalare.