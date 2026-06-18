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Scontro frontale tra due auto nel torinese, muore 19enne

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Grave incidente stradale nella notte a Chieri, nel torinese. Nello scontro frontale tra due auto è morto il conducente di una delle due vetture, un 19enne che è deceduto all’arrivo in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero che hanno tentato ogni manovra per salvargli la vita iniziando la rianimazione sul luogo dell’incidente e proseguendola fino all’arrivo in ospedale, ma ogni tentativo è stato inutile.  

Sono stati soccorsi anche gli occupanti della seconda auto coinvolta, due persone trasportate in ospedale in codice verde.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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