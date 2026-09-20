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Schlein: “Sfida storica del Pd, dopo 20 anni vinceremo le elezioni”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Quella che abbiamo davanti “è una sfida storica”, perché “dopo 20 anni” si possono vincere le elezioni. Elly Schlein chiude così la Festa dell’Unità a Bologna. “Dopo la sconfitta del ’22 ci davano per morti, dicevano che avremmo avuto le scissioni… invece oggi siamo più uniti e più forti. Avevano scommesso che io non sarei durata due mesi…invece sono qui per la quarta volta a chiudere la festa dell’unità. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, uniti discuteremo, anche sulle differenze, e troveremo l’accordo, perché tutti sentiamo la responsabilità di battere queste destre. Siamo fiduciosi che andremo a battere queste destre e costruire l’alternativa, sono certa che andremo a vincere le prossime elezioni e a cambiare questo paese”, dice la segretaria del Pd. 

Tra le critiche al governo di Giorgia Meloni, spicca quella relativa all’ultimo provvedimento annunciato dalla premier: verrà introdotta una norma per porre un tetto al numero di studenti stranieri nelle classi a scuola. “Trovo incredibile l’idea di cacciare i bambini stranieri dalle classi, anche i presidi hanno chiarito che quello che dice Meloni è irrealizzabile, perché non hanno messo mai niente sull’edilizia scolastica. E lei se ne viene fuori per rincorrere Vannacci sulla remigrazione. Noi non vediamo bambini stranieri, vediamo solo bambini e bambine che hanno diritto all’istruzione”, dice Schlein. “Ma poi i bambini di troppo dove vogliono mandarli? E come li scelgono, dal colore della pelle?”, incalza la segretaria del Pd. 

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