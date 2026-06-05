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MotoGp, si corre in Ungheria: dalle libere alla gara, tutti gli appuntamenti e dove vederli

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La MotoGp non si ferma e torna subito in pista per il Gp di Ungheria. Da oggi, venerdì 5 giugno, a domenica 7 giugno, si corre al Balaton Park per l’ottavo appuntamento della stagione. Si riparte dal successo di Marco Bezzecchi al Mugello: il leader del Mondiale piloti è proprio l’italiano, a quota 173 punti (con un vantaggio di +17 sullo spagnolo Martin, primo inseguitore). Ecco orario, programma e dove vedere tutti gli appuntamenti del Gp di Ungheria.  

Ecco il programma e tutti gli appuntamenti del Gp di Ungheria:  

Venerdì 5 giugno
 

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1 

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche 

Sabato 6 giugno
 

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2 

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche 

Ore 14.55: MotoGP – Sprint 

Domenica 7 giugno
 

Ore 9.35: MotoGP – Warm Up 

Ore 14: MotoGP – gara 

Tutti gli appuntamenti del Gran Premio di Ungheria saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport, sui relativi canali (a cominciare da Sky Sport al 201 e Sky Sport MotoGP, 208) e in streaming su Sky Go e Now. Su Tv8 saranno trasmesse in diretta e in chiaro le qualifiche, mentre la gara sarà in differita (alle 16). NOW e SkyGO. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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