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Schlein attacca Meloni in Aula, la premier: “Ancora? Tutto falso”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Un botta e risposta continuo tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. Quando la leader dem interviene in Aula alla Camera, la premier prende appunti ma spesso, specie quando Schlein affonda con le critiche, risponde ad alta voce. La segretaria del Pd insiste con “toccherà a noi rimediare ai vostri errori”, Meloni anche a gesti replica: “Ancora?”. Poi, rivolgendosi anche ai ministri seduti al suo fianco, commenta la parola della Schlein scuotendo il capo: “E’ tutto falso”. 

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