SCACCHI – Quattro Torri Aprilia in serie C!

La squadra “Quattro Torri – Aprilia” è stata promossa in serie C nel Campionato Italiano a Squadre (CIS) scacchi 2023 – Promozione Lazio, dominando il suo girone a punteggio pieno!

La competizione (bellissima, la più importante della Federazione Scacchistica Italiana) è organizzata annualmente dalla FSI tra le Società affiliate ed è articolata in sei serie: Master, A1, A2, B, C e Promozione. Al campionato della Serie Promozione hanno partecipato quest’anno 386 squadre (circa 3.000 i giocatori schierati), suddivise in oltre 60 gironi regionali.

Il Lazio ha visto la partecipazione più numerosa, con ben 72 squadre suddivise in 12 gironi da sei, e i vincitori di ogni girone hanno ottenuto la promozione in Serie C. Ogni incontro a squadre prevede quattro giocatori schierati su quattro scacchiere e quindi quattro partite contemporanee: vince la squadra che ottiene più punti, assegnandone uno per ogni vittoria e mezzo per il pareggio; la vittoria sulla squadra avversaria frutta due punti, il pareggio (2-2) assegna 1 punto. Ogni girone da sei squadre prevede 5 giornate di gara ed ognuna incontra tutte le altre.

Ben 9, quest’anno, le squadre “Quattro Torri”, Associazione con quasi 30 anni di storia scacchistica nel Lazio e molto conosciuta in tutta Italia per i suoi valori aggiunti:

– il lavoro di rete nel territorio (da Roma a Latina e dal litorale Pontino ai Castelli ed oltre, con sedi e Circoli in ben tre province nel Lazio e attività in altre Regioni);

– la storica proiezione promozionale e sociale;

– l’attenzione costante per educazione, formazione e ricerca;

– le attività nelle Istituzioni (oltre 10.000 bambini e ragazzi introdotti a scacchi e sport della mente in orario scolastico ed extrascolastico);

– le esperienze pilota in carceri, ASL, Centri di Salute Mentale e Unità Territoriali di Riabilitazione;

– dulcis in fundo, la squadra in Serie A capitanata dal Grande Maestro Sergio Mariotti, classe 1946, Presidente di “Quattro Torri” dal 2014 al 2022, già Presidente della Federazione e C. T. della Nazionale Italiana. Come ampiamente documentato su Wikipedia, Sergio è stato il primo Grande Maestro italiano nella storia degli scacchi, ribattezzato nel ’69 the Italian Fury dai quotidiani di tutto il mondo dopo la travolgente vittoria con il fortissimo GM jugoslavo Svetozar Gligoric.

La squadra di Aprilia era composta da Gaetano Spanò Cuomo, Oscar Carnevale, Salvatore Tramacere (Responsabile), Arturo Attanasio, Gaia Camilla Federica Laforgia e Francesco Amato. Punta di diamante del team (pur non potendo mai giocare) il giovanissimo Matteo Troia, vincitore a 12 anni del Festival “Quattro Torri” di Anzio del 2012 e Presidente dell’ASIAS (l’Associazione degli scacchisti che giocano per corrispondenza senza usare i computer), figlio del compianto Maestro Elio Troia, anima con Claudio Cesetti e Salvatore Tramacere della Nazionale Italiana per corrispondenza e di tutte le squadre “Quattro Torri” del tele-gioco (il gioco degli scacchi “per posta”, disciplina di grande valore educativo e sportivo).

Valente educatore e istruttore di scacchi a Rocca Priora, Roma, Aprilia e Pomezia, Elio è scomparso prematuramente nel 2017, così come nel 2020 Mario Serpillo, meraviglioso maestro di scacchi dei bambini dell’Istituto Comprensivo “Toscanini”, rapito dal Covid appena dopo la sua ultima partita da Capitano: un pareggio miracoloso e decisivo, che aveva portato la squadra di Aprilia in testa nel suo girone del Campionato di Promozione 2020 sospeso poi per la pandemia. Una maledizione terribile per “Quattro Torri” e gli scacchi apriliani; ma tutta la squadra – ha dato il massimo: uomini e donne di scuola, professionisti, appassionati, brillanti giovani di talento che hanno sfoderato una motivazione grandissima ed una compattezza eccezionale, nel caro ricordo di Elio e di Mario.

Passiamo alla cronaca di questa bellissima cavalcata. “Quattro Torri Aprilia” si è imposta alla grande vincendo addirittura tutti gli incontri nel suo girone: 10 punti squadra, 17,5 punti scacchiera, una media impressionante di 3,5 punti su 4 (87,5%) in ogni match! Una prestazione stellare, che nessuna squadra è riuscita a ripetere negli altri 11 gironi del Lazio; un’impresa che ha ricordato i tempi dell’ASA (1975-2000), la gloriosa Associazione Scacchistica Apriliana “Bobby Fischer” del Presidente Leonardo Lumia e dei tantissimi bambini-prodigio di Aprilia. Ne citiamo uno fra tutti: il Maestro Marco Parpinel, giovanissimo di grande talento schierato in prima squadra in molte edizioni dei Master addirittura dal dream team di Latina insieme al Maestro pometino Marcello Malloni e ai fortissimi Maestri FIDE Max Lucaroni, Olivier Tassi e Giancarlo Gervasi.

Partiti senza grandi ambizioni, Carnevale, Tramacere, Attanasio e Laforgia esordiscono il 16 settembre battendo 3-1 la squadra “Alfiere” del Circolo Scacchistico R.J.F. di Cassino. E’ solo l’inizio: nel secondo turno, il 17 settembre, Spanò Cuomo, Carnevale, Laforgia e Amato travolgono 4-0 la squadra ASR Alfieri dell’Accademia Scacchistica Romana. Stessa musica nel terzo match del 7 ottobre, con Tramacere, Attanasio, Laforgia e Amato che “replicano”: 4-0 alla Lazio Scacchi Azzurra, della S.S. Lazio Scacchi di Roma. La squadra vola, sta dominando il girone, ma iniziano gli scontri diretti. E’ il momento della verità; l’8 ottobre, nel quarto incontro, Spanò Cuomo, Carnevale, Laforgia e Amato superano 3-1 la forte squadra Dragone Promo 2 del Circolo degli Scacchi Il Dragone di Latina.

Sembra incredibile. Il sogno è un passo! Deciderà la trasferta di Ostia, in cui basta conquistare un solo punto su 4, anche perdendo l’incontro, per essere matematicamente primi. Per due settimane, si soffre in attesa del match decisivo. Gli amici di Ostia Scacchi meriterebbero non un capitolo, ma un libro a parte! OS nasce da “Quattro Torri” per comune accordo nel 2013, dopo i prodromi delle tristi vicende che porteranno infine l’anno dopo alla fine – di fatto – degli scacchi scolastici all’Eur; ciò avviene paradossalmente una settimana dopo la fantastica vittoria nei Campionati Nazionali Giovanili Studenteschi ottenuta dai bambini della “Leonardo da Vinci” splendidamente cresciuti per un ciclo intero dal coach Francesco Nassetti e capitanati da mister De Lisa. Sempre guidata dal DS Nassetti e dal Presidente Palozza, pur operando su un territorio molto più piccolo di quello di “Quattro Torri” (il solo Municipio di Ostia del Comune di Roma), OS è già da tempo forse la prima Società giovanile italiana per quantità e qualità di talenti: più di Milano, Torino e Napoli!

Le speranze, quindi, non sono molte… Ma nel quinto incontro si corona l’impresa: la telefonata a distanza fra i due grandi Capitani Oscar Carnevale (in diretta da Ostia) e Salvatore Tramacere (in Puglia, costretto a seguire e a soffrire da lontano) fa esplodere l’esultanza degli apriliani. Un punto e mezzo è già conquistato… Ed è Serie C! Ma Spanò Cuomo, Carnevale, Laforgia e Amato non si fermano e completano l’opera: un netto 3,5-0,5 regola la giovanissima squadra Ostia Scacchi 9 degli amici di Ostia Scacchi ASD. Clamoroso en plein!

“Quattro Torri Aprilia” ha giocato i tre incontri casalinghi presso “Virtual Life”, associazione videoludica con sede in via Traiano 52, storicamente gemellata con l’ASD “Quattro Torri” che ospita spesso suoi Direttivi e Assemblee. Da vari anni, a “Virtual Life” si tengono anche ogni Sabato (15.30/17.30) corsi di scacchi per principianti e corsi avanzati per chi vuole migliorare nella comprensione del gioco. Nell’orario di apertura (15.30-19.30), è anche possibile il gioco libero.

Come dicevamo, l’A.S.D. Quattro Torri ha partecipato quest’anno al CIS Promozione con ben 9 squadre, record assoluto della manifestazione. Una grandissima prova di spirito e di spessore associativo, eguagliata quest’anno solo da Ostia Scacchi, di cui l’Associazione, il suo Presidente Marco Marcon e il suo Vice-Presidente Carmine di Lisa (Vice-Presidente del C. R. Lazio della Federazione ed impagabile organizzatore di tutti i 12 gironi del Lazio) possono essere giustamente orgogliosi!

Oltre alla squadra di Aprilia, ha ottenuto la promozione in serie C la squadra “Quattro Torri Garbatella 1”, vincendo il girone Lazio 4 con 9 punti squadra e 14,5 punti scacchiera grazie all’eroica resistenza del suo capitano: l’onnipresente Carmine De Lisa, bravissimo e lucido a inchiodare l’avversario alla “patta” in un finale drammatico. Hanno sfiorato la promozione altre tre squadre dell’Associazione: la “Quattro Torri – G. Castello Velletri-Ariccia-Albano” (sconfitta per 3 a 1 all’ultimo turno dalla fortissima Lazio Scacchi Rossa, ottima seconda nel suo girone); la “Quattro Torri Anzio-Nettuno” (costretta a giocare in piena emergenza l’ultimo incontro decisivo per la vittoria finale) e soprattutto la “Quattro Torri Ostia-Pomezia” nel girone Lazio 11, prima ex aequo con 9 punti squadra; due partite vinte gettate al vento nei minuti finali nel big match finale, dopo quattro ore di emozionante suspence, hanno donato un insperato pareggio, alla Scuola Scacchi MB di Roma: e con esso la vittoria finale, per lo spareggio nei punti scacchiera (15,5 contro i 17 realizzati dai vincitori).

Buone prestazioni, considerate le attese, per le altre quattro squadre esordienti: “Quattro Torri Colleferro” (che vanta già una forte squadra in Serie C), “Quattro Torri Garbatella 2”; la squadra junior “Quattro Torri-G. Castello Grottaferrata”; la giovanissima “QT Anzio 2” (2 bambini su 4!).

Non solo Aprilia: tre province del Lazio, e presto forse altre Regioni! Non è finita… Da quest’anno, corsi, gare, tornei e gioco libero in ben 10 sedi! Aprilia (“Virtual Life” e Caffè Latino), Roma Garbatella, Roma Eur-Torrino, Albano (UniTre), Ariccia, Velletri (DLF), Grottaferrata, Colleferro, Pomezia e Anzio! Info: www.quattrotorri.it – info@quattrotorri.it – – 3389400470 (Presidenza – Monterotondo/Roma Nord/Roma Est) – 3494919234 (Vice-Presidenza – Roma Eur, Torrino, Garbatella) – 3383682544 (Segreteria – Roma Sud, Pomezia-Ardea, Castelli Romani, Cisterna) – 3393793843 e 3381095383 (Anzio-Nettuno), 3387944647 (Colleferro) – 3496116254 (Aprilia).

Non solo Scacchi: Dama Italiana, Dama Internazionale, Go, Othello/Reversi, presto forse anche Bridge e Burraco…

Non solo Campionati e tornei! Corsi, eventi, convegni, formazione, ricerca, socialità, promozione, integrazione, accoglienza, educazione, ri-educazione…

Non solo (sano) agonismo: “Quattro Torri” vanta dal 1997 affiliazioni storiche agli Enti di Promozione Sportiva (UISP, AICS, CSEN…) e (dal 2008) alle Federazioni: FSI, FID, FNGO, FIGG… Chiunque può tesserarsi come vuole!

Tutta la storia, la scienza, l’arte, la musica dei vari Sport della Mente in un’unica Associazione ludica “aperta” che mira alla diffusione del gioco e alla valorizzazione dei suoi contenuti educativi, culturali, associativi e sportivi; un’Associazione che non guarda al proprio “orticello”, ma oltre; ha nel DNA la funzione strategica di “incubatrice”, supporto, aiuto a crescere per le Associazioni vicine: a volte davvero “speciali”, come la “Lazio Scacchi” del grande Ascenzo Lombardi e la Polisportiva romana “G. Castello” 1967, forse la più storica, grande e amata del Lazio. Ciò è stato possibile grazie alla consapevolezza di vivere e proporre ogni giorno strumenti eccezionali per far crescere la società e le persone, insegnando a pensare prima di “muovere” attraverso la mediazione ludica e il gioco; alla grande esperienza di un’Associazione vera, di un gruppo affiatato, capace di tutto, che costruisce nei fatti la propria democrazia associativa, fa della diversità una ricchezza; alla proiezione sociale dell’Associazione, nel superiore interesse di appassionati, bambini, ragazzi, persone fragili, diversamente abili e a rischio; un’Associazione a cui tutti attingono per la qualità di Educatori, Istruttori, Giocatori, Dirigenti, uomini e donne di scuola, professionisti dell’organizzazione e delle relazioni di aiuto.

Un’Associazione, “Quattro Torri”, che l’esperienza e le battaglie civili hanno reso grande e forte nei cuori, nelle idee, nel ricordo, nell’impegno per i cittadini in particolare i più piccoli. Il grande parco per bambini di via Catullo, a Pomezia (accanto alla prima sede dell’Associazione), polmone verde fra altissime case, è dedicato al primo Presidente dell’Associazione Bruno Daccomi, che con i suoi amici lo strappò alla speculazione edilizia che tanti mostri fece nascere sul Litorale Pontino dagli anni Settanta in poi:“A Bruno Daccomi (1941-2017), che ha vissuto con semplicità e agito con grandezza”. Questo ci dice la lapide eretta nel ’18, a sua memoria dallo stesso Consiglio comunale di Pomezia a cui mostrò una mattina – anni Settanta – i brandelli ancora fumanti della sua tenda data alle fiamme quella notte nel parco; combatteva con il suo corpo le colate di cemento dei boss.