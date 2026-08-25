Savona, coppia in difficoltà in acqua ad Andora: bagnino si tuffa per salvarli, ma muore insieme all’uomo

(Adnkronos) – Tragedia in mare oggi, martedì 25 agosto, ad Andora nel Savonese. E’ sfociato nel dramma il tentativo di un bagnino di salvare una coppia che era in difficoltà. L’uomo si è tuffato per salvarli. E’ riuscito a riportare a riva la donna che ora è in buone condizioni e, poi, è morto insieme all’uomo nel tentativo di salvarlo.

Sul posto la Guardia Costiera.

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