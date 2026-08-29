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Sarah Ferguson torna nel Regno Unito dopo lo scandalo Epstein

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Sarah Ferguson dovrebbe tornare “a breve” nel Regno Unito dopo aver trascorso gli ultimi mesi lontano dalla vita pubblica. Lo ha riferito alla Bbc una fonte vicina all’ex duchessa di York, che secondo il Sun sarebbe pronta a trasferirsi, forse già dalla prossima settimana, in una proprietà in affitto con sei camere da letto nelle Home Counties. Ferguson avrebbe trascorso gli ultimi mesi prevalentemente in uno chalet alpino a Verbier, in Svizzera, dopo aver lasciato lo scorso ottobre la Royal Lodge di Windsor, dove viveva con l’ex marito Andrew Mountbatten-Windsor. 

Ferguson e l’ex marito avevano rinunciato ai titoli reali in seguito alle polemiche sui rispettivi legami con Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali e morto in carcere nel 2019. L’ex duchessa, tornata a utilizzare il cognome da nubile Ferguson, era finita nuovamente sotto pressione dopo la pubblicazione di documenti che avevano fatto emergere nuovi dettagli sui suoi rapporti con Epstein, senza tuttavia indicare illeciti da parte sua. Il suo previsto rientro arriva pochi giorni dopo il ritorno in Gran Bretagna del principe Harry e di Meghan con i figli, dopo sei anni trascorsi negli Stati Uniti. 

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