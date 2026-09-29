Caso Bergamini, botta-risposta tra Selvaggia Lucarelli e Andrea Scanzi. Lei: “Vieni nel mio podcast a parlarne”

(Adnkronos) –

Botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Andrea Scanzi sul caso Denis Bergamini. A riaccendere il confronto tra i due colleghi è un post condiviso su Facebook dal giornalista, che ha commentato la notizia del Fatto Quotidiano riguardo all’iscrizione nel registro degli indagati di un 65enne, accusato di concorso in omicidio nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del calciatore.

Scanzi ha condiviso l’articolo dal titolo “Un’altra svolta nell’inchiesta sulla morte di Denis Bergamini: dopo 37 anni indagato l’ex cognato per concorso in omicidio”, sostenendo che gli elementi riportati fossero già emersi negli anni e che non fossero quindi novità assolute. “Tutte cose, ripeto, che si sapevano e/o intuivano da decenni”, ha scritto Scanzi, ricordando di aver seguito la vicenda fin dai tempi del libro Il calciatore suicidato di Carlo Petrini. Nel post ha poi parlato di una tragica vicenda segnata da “disonesti, depistatori e/o compiaciuti avvelenatori di pezzi”, concludendo con un messaggio di sostegno alla famiglia di Bergamini.

Parole che hanno provocato la reazione di Lucarelli. La giornalista ha ricondiviso sul suo profilo Instagram il post di Scanzi, definendo quelle espressioni “violente e irricevibili”. “Nessuno a parte me e Marco Cribari ha una posizione innocentista nei confronti di Isabella, dunque i disonesti, depistatori, compiaciuti avvelenatori di pezzi alcuni dei quali tuttora in attività presumo siamo noi”, ha scritto Lucarelli, riferendosi alle due persone che hanno espresso posizioni favorevoli su Isabella Internò, imputata nel processo sulla morte di Bergamini.

Lucarelli ha inoltre ricordato a Scanzi che il Fatto Quotidiano e che il giornale ha pubblicato suoi articoli sul caso Bergamini. “La cronaca nera è un terreno delicato e ci si confronta sui contenuti e i fatti, non si insulta e non si liquidano questioni complesse con il populismo e con la violenza verbale”, ha aggiunto la giornalista, prima di rivolgere l’invito ufficiale al collega: “Invito Scanzi a venire nel mio podcast a parlare del caso Bergamini. Ti aspetto”.

Lucarelli ha infine sottolineato un dettaglio contenuto nel post condiviso da Scanzi. Il giornalista aveva parlato dell’ex cognato di Isabella Internò, mentre, secondo Lucarelli, si tratterebbe di un cugino: “Conosci così bene il caso che parli di ex cognato di Isabella, ma non esiste alcun ex cognato. È un errore, si tratta di un cugino”.

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