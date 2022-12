L’imprenditoria femminile è in crescita anche nella capitale. Sarà inaugurato sabato prossimo, il 10 dicembre, il nuovo centro estetico SF Aesthetic & Beauty di Sara Fontana, in zona Centocelle a Roma. Sara è una ragazza molto preparata, una professionista con la voglia di costruirsi un futuro lavorativo e di mettersi in gioco. Ha maturato un’importante esperienza nell’estetica oltre ad una grande conoscenza dei prodotti per il corpo e il viso.

Vi aspetta in via delle Palme, 69C dalle ore 16 per illustrarvi la sua attività.

Non mancate!

