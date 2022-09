È tutto pronto per la Notte Bianca in Allegria 2022 di Santa Maria delle Mole, il nuovo evento ideato e organizzato da Andrea Paciotti insieme ai commercianti della frazione marinese con il partenariato del Comune di Marino.

La terza edizione, dopo quelle del 2018 e del 2019, della Notte Bianca in Allegria, che torna dopo 3 anni di stop a causa delle restrizioni (prima) e delle incertezze (poi) legate al Covid, si terrà sabato 17 settembre lungo le strade principali di Santa Maria delle Mole: da viale della Repubblica a piazza Palmiro Togliatti, da via piazza Sandro Sciotti a via Alessandro Manzoni (in parte), fino a via Pietro Maroncelli (in parte).

I negozi saranno aperti e non mancheranno stand gastronomici, street food, giostre, animazione per grandi e bambini, gonfiabili, spettacoli musicali e di cabaret e angoli dedicati alla solidarietà.

Nelle vie sopra elencate saranno allestiti vari palchi. Ad allietare i cittadini di Santa Maria delle Mole e delle zone limitrofe saranno: il Circo Ercolino, la banda folcloristica di Marino “Volemose Bene”, esibizioni di scuole di ballo di gruppo e di ballo latino-americano della zona, DJ-Set, pattinaggio, l’orchestra di Armando Raponi “Bella Epoca”, Alberto Farina, Paciullo, Lavinia Fiorani, Sergio D’Arpa e Alessandra D’Angelo.

“Anche quest’anno abbiamo lavorato duramente – dichiara l’organizzatore Andrea Paciotti -. I cittadini, infatti, rispondono sempre ‘presente’ alla mie iniziative e non mi fanno mai mancare il loro appoggio e il loro sostegno, perciò è giusto che io mi impegni al massimo per regalare appuntamenti indimenticabili alla comunità”.

“Ringrazio il Circo Ercolino, la banda folcloristica ‘Volemose Bene’, le scuole di ballo e di pattinaggio, l’orchestra Bella Epoca, Alberto Farina, Paciullo, Lavinia Fiorani, Sergio D’Arpa e Alessandra D’Angelo – ha aggiunto Paciotti -. Ovviamente rinnovo il mio ringraziamento all’amministrazione comunale, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile, ai commercianti, che sostengono sempre questi importanti eventi, e ai cittadini di Santa Maria delle Mole e non solo. Aspetto tutti sabato 17 settembre per stare insieme dalle ore 19, per divertirci e per vivere una Notte Bianca davvero ‘in allegria’!”.

