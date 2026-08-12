Sanremo, De Martino già al lavoro: primi ascolti in vacanza a Los Angeles

(Adnkronos) –

Vacanze studio per Stefano De Martino, già immerso nel suo nuovo ruolo di conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. A testimoniarlo è lo stesso conduttore con un post su Instagram da uno studio di registrazione sulle colline di Hollywood Hills, a Los Angeles, dove resterà per tutto il mese di agosto unendo vacanze e lavoro. Tre scatti in bianco e nero raccontano l’inizio della preparazione. Nella prima immagine, un foglio con il numero ’77’ appoggiato su un mixer è il chiaro riferimento all’edizione che segnerà il suo debutto al Festival. La seconda foto ritrae De Martino di spalle, concentrato all’ascolto in cuffia insieme a Fabrizio Ferraguzzo, il consulente musicale che ha scelto per questa avventura. Ferraguzzo è uno dei manager musicali più conosciuti dell’industria discografica italiana (c’è lui dietro il successo internazionale dei Måneskin) ed è membro della National Academy of Recording Arts and Sciences (Naras) di Los Angeles, l’organizzazione che assegna i Grammy, e partecipa al processo di votazione dei premi. La terza foto, invece, offre una panoramica dello studio: un ambiente di lavoro professionale e internazionale, frequentato da grandi artisti. La scelta di Los Angeles non è casuale. De Martino ha cercato una distanza anche fisica per potersi allontanare da ogni pressione e concentrarsi al massimo. Insieme a Ferraguzzo, infatti, secondo quanto apprende l’Adnkronos, non si sta dedicando solo all’ascolto dei brani in gara, ma anche alla costruzione musicale complessiva dell’evento.

Intanto, il 77esimo Festival della Canzone Italiana, targato De Martino, che si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027, porta con sé già importanti novità nella sua struttura. Le serate di martedì e mercoledì vedranno esibirsi tutti i cantanti in gara con le loro canzoni. Si proseguirà poi il giovedì con la tradizionale serata delle cover, mentre il venerdì debutterà una nuova “serata performance” che determinerà chi andrà a rappresentare l’Italia all’Eurovision. Insomma, una gara nella gara. Un’altra rivoluzione riguarda i giovani. A Sanremo 2027 non ci sarà una sezione ‘Nuove Proposte’: il vincitore di Sanremo Giovani entrerà direttamente nella categoria dei Campioni del Festival di Sanremo 2027.

La finale di Sanremo Giovani si terrà il 18 dicembre in prima serata su Rai1 dal Casinò di Sanremo e vedrà sfidarsi 6 finalisti, di cui tre provenienti da Area Sanremo e tre selezionati dalla commissione musicale. Prima della sfida decisiva, i sei artisti avranno l’opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico attraverso una speciale attività di promozione editoriale: si esibiranno infatti nel corso di altrettante puntate di un importante appuntamento televisivo di Prime Time su Rai1. In attesa di scoprire i dettagli, una cosa è certa: il cantiere di Sanremo 2027 è già aperto e l’era De Martino è ufficialmente iniziata.

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