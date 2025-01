Sanremo 2025, il ruolo di Selvaggia Lucarelli e perché questi tre cantanti non ci saranno

Sanremo 2025 si avvicina ed emergono nuovi dettagli, dal ruolo di Selvaggia Lucarelli all’esclusione di questi tre cantanti.

Sanremo 2025 si avvicina ed il pubblico già freme per vedere la competizione musicale. Manca meno di un mese e poi inizierà una delle settimane più attese per gli amanti della musica, ma non solo; negli ultimi anni, grazie all’ottimo lavoro di Amadeus, il Festival è diventato un fenomeno mediatico in grado di attirare l’attenzione anche di chi, solitamente, non sarebbe interessato.

Oltre alla musica, infatti, sono proprio i cantanti i veri e propri protagonisti, come dimostrato anche dal FantaSanremo; inoltre, i grandi ospiti e co-conduttori non fanno altro che aumentare le dinamiche della kermesse. Anche per questo 2025 ci sarà da divertirsi, con la curiosità di assistere al grande ritorno di Carlo Conti.

Data l’importanza dell’evento, impazzano voci e rumors sull’appuntamento e recentemente il focus è finito sul ruolo di Selvaggia Lucarelli, ma anche ad esempio sull‘esclusione di questi tre cantanti; a fare chiarezza su entrambe le situazioni è stato direttamente Carlo Conti, ecco cosa ha rivelato.

Sanremo 2025, la verità su Selvaggia Lucarelli e questi tre cantanti: le rivelazioni di Carlo Conti

Parlando a La Freccia, Calro Conti ha svelato ulteriori dettagli sul ruolo di Selvaggia Lucarelli, confermata al Festival, oltre a smentire alcune fake news circolate in merito alla partecipazione di tre cantanti. “Confermo che Selvaggia Lucarelli sarà al Dopofestival, ma non come conduttrice, bensì nel ruolo di ospite fissa per commentare a caldo le serate” ha spiegato il conduttore, che ha anche promesso di far durare le puntate al massimo fino all’una.

“Avendo reintrodotto il Dopofestival, al massimo andremo avanti fino all’una: la pubblicità è stata venduta fino a quell’ora. Ma cercherò di finire ad un’ora decente per passare la linea ad Alessandro Cattelan” sono state le sue parole. L’intervista, come detto, è anche servita al conduttore per smentire le voci sulla presunta esclusione di Tiziano Ferro, Tommaso Paradiso e Sfera Ebbasta.

“Colgo l’occasione per sottolineare che Tommaso Paradiso, Sfera Ebbasta e Tiziano Ferro non hanno presentato nulla per Sanremo perché avevano altri progetti” ha dichiarato in merito, anticipando invece una sorta di sfida tra soubrette, ad oggi tutte prevalentemente opinioniste, molto divertente e dinamica, in una sorta di “show talent” con tanto di giuria. Contenuti e intrattenimento non mancheranno di certo alla kermesse e il conto alla rovescia per Sanremo 2025 è già iniziato.