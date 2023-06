Sannio Wine Tour, al via il mese dei vini del beneventano

Al via Sannio Wine Tour, la nuova attività promozionale del Sannio Consorzio Tutela Vini che interesserà trenta locali campani con presentazioni e degustazioni dei vini ad indicazione geografica del Sannio. Si partirà dalla provincia di Benevento, il prossimo venerdì 23 giugno sera, presso la Locanda della Luna in San Giorgio del Sannio, l’Antica Osteria Frangiosa in Ponte, la Locanda Radici in Melizzano, la Pizzeria La Pineta alla Terme nel parco delle Terme di Telese, l’Antica Trattoria Masella in Cerreto Sannita e Agape in Sant’Agata dei Goti. Ogni locale del tour organizzerà e promuoverà per i propri clienti una serata in cui sarà offerto un calice di vino di Falanghina del Sannio DOC, Aglianico del Taburno DOCG e Sannio DOC. Sarà presente un rappresentante della Sannio Academy che racconterà la storia e l’identità dei vini del Sannio.

Tutti gli ospiti del tour potranno inoltre richiedere la Sannio Wine Card, una speciale card che permetterà di acquistare presso tutti i soci aderenti al Consorzio, vini e servizi di ospitalità con uno sconto o servizi extra a prezzi particolarmente favorevoli. I possessori inoltre saranno informati su tutte le iniziative di carattere promozionale del Consorzio e delle aziende aderenti.

L’obiettivo del Sannio Wine Tour è quello di promuovere e valorizzare il settore vitivinicolo come opportunità di sviluppo per il territorio e sempre più riconosciuto anche come grande attrattore turistico. Il Sannio Wine Tour è un’attività realizzata con il contributo del MASAF, ai sensi del decreto direttoriale n. 553922 del 28 ottobre 2022.