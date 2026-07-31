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Sanità: al via Settimana allattamento, Oms-Unicef ‘promuoverlo per salvare oltre 500mila vite l’anno’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Luglio 2026
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(Adnkronos) – “Promuovere l’allattamento su larga scala potrebbe prevenire ogni anno quasi 400mila decessi di bambini e bambine e circa 140mila decessi materni”, salvando quindi più di 500mila vite. Benefici di salute, ma anche economici: “Ogni dollaro Usa investito nella promozione dell’allattamento genera, secondo le stime, un ritorno economico di 59 dollari grazie alla riduzione dei costi sanitari, al miglioramento dello sviluppo cognitivo, a un livello di istruzione più elevato e all’aumento dei guadagni nel corso della vita”. Sono i dati diffusi dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dal Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) in occasione della Settimana mondiale dell’allattamento, in calendario dall’1 al 7 agosto. Le due agenzie dell’Onu rilevano progressi, ma anche ostacoli. “Troppe madri e famiglie in tutto il mondo non hanno ancora accesso ai servizi e agli interventi che consentono e sostengono l’allattamento”, segnalano la direttrice generale dell’Unicef, Catherine Russell, e il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

“L’allattamento – ricordano – è uno dei modi più semplici ed efficaci per proteggere la salute di un bambino. Fornisce ai neonati e ai bambini e alle bambine piccoli elementi nutrizionali essenziali, rafforza il sistema immunitario, aiuta a proteggere da malattie gravi e favorisce lo sviluppo cognitivo. Anche per le madri l’allattamento apporta importanti benefici per la salute, contribuendo a ridurre il rischio di malattie non trasmissibili quali il cancro al seno e alle ovaie e il diabete di tipo 2”.  

Il trend mostra segnali incoraggianti: “L’allattamento esclusivo nei primi 6 mesi – riferiscono Oms e Unicef – è passato da circa il 37% nel 2012 a oltre il 47% oggi. Negli ultimi 5 anni, la prevalenza dell’allattamento fino ai 2 anni di età è aumentata dal 38% al 50%. Questi risultati dimostrano che gli investimenti costanti in politiche e programmi a favore delle madri e delle famiglie stanno ottenendo risultati positivi. Tuttavia, i progressi rimangono disomogenei e molti Paesi sono in ritardo rispetto agli obiettivi globali. La copertura dei servizi a sostegno dell’allattamento rimane bassa, le politiche vengono applicate in modo incoerente e la qualità dei servizi è spesso inadeguata, specialmente nei contesti a basso reddito, fragili e di crisi umanitaria”. 

“Tra gli interventi efficaci in termini di costi” per promuovere la pratica dell’allattamento, Oms e Unicef indicano “il sostegno qualificato all’allattamento nei sistemi sanitari, la consulenza a livello comunitario, le politiche di tutela della maternità e la protezione dallo sfruttamento commerciale dei latti artificiali”. 

In occasione della Settimana mondiale 2026, all’insegna dello slogan ‘L’allattamento per un inizio di vita sostenibile: rafforzare ciò che funziona’, le due agenzie invitano i Paesi a: “Rafforzare i sistemi sanitari per fornire un sostegno di qualità all’allattamento a madri e neonati; ampliare i programmi di consulenza a livello comunitario e quelli tra pari; attuare e far rispettare pienamente il Codice internazionale di commercializzazione dei sostituti del latte materno; investire nel congedo di maternità retribuito e in politiche di sostegno sul posto di lavoro; integrare gli interventi a favore dell’allattamento nei servizi sanitari prenatali, perinatali e postnatali; garantire il sostegno all’allattamento in contesti umanitari e fragili”.  

“L’allattamento è fondamentale”, concludono Oms e Unicef. “Investendo in soluzioni dimostrate efficaci, possiamo offrire a ogni bambino e bambina il miglior inizio di vita possibile e garantire che ogni madre riceva l’assistenza e i servizi di cui ha bisogno”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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