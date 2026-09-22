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Sangiuliano pubblica foto di donna con niqab a Napoli: “Ecco pericolo islamizzazione”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura e attuale capogruppo di Fdi in Regione Campania, ha postato sui social una foto che ritrae una donna che indossa un niqab nel centro di Napoli, con il volto totalmente coperto. “Ecco il pericolo islamizzazione”, è il commento che accompagna la foto. “Questa foto – scrive ancora Sangiuliano – è stata scattata ieri in via Porta Nolana nel centro di Napoli, a poca distanza dall’Università Federico II, simbolo della nostra storia. Non possiamo accettare questa oppressione, è una minaccia all’identità nazionale”. 

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