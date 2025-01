Sai perché le donne di notte hanno sempre freddo? Non immaginerai mai qual è il vero motivo

Piedi sempre gelidi e brividi anche sotto il piumone? E’ una situazione che noi donne conosciamo bene. Ma perché noi donne durante la notte abbiamo molto più freddo degli uomini? La vera ragione non la immagini neanche!

Ammettiamolo: non tutte andiamo a dormire con sottovesti di pizzo o baby doll di seta. La maggior parte di noi, da ottobre in avanti, non disdegna un bel pigiama caldo e pesante. Eppure, nonostante pigiama e coperte, noi donne durante la notte tendiamo ad avere sempre freddo, molto più freddo degli uomini.

La differenza si percepisce, soprattutto, nei piedi: quelli dei nostri compagni o mariti sono a temperatura “umana”, i nostri sembrano due ghiaccioli. E anche durante la giornata, rispetto ai nostri partner, tendiamo ad avere più freddo e sentiamo la necessità di coprirci di più o alzare la temperatura del termostato.

Quando poi la sera andiamo a letto la situazione peggiora ulteriormente. Che cosa succede al corpo femminile durante la notte? Cosa cambia al punto di farci sentire molto più freddo degli uomini? Se state pensando che sia tutto frutto di un condizionamento psicologico, beh: state sbagliando! La ragione è scientifica e non immaginate nemmeno quale sia. Ve la svelo nel prossimo paragrafo.

Ecco perché le donne hanno sempre freddo durante la notte

Se il nostro compagno la mattina si sveglia di cattivo umore perché lo abbiamo fatto congelare a causa dei nostri piedi gelidi e perché, in più, gli abbiamo rubato tutte le coperte…beh: tutti i torti non ha! Ma non è nemmeno del tutto colpa nostra se durante la notte abbiamo molto più freddo di lui. Se noi donne durante la notte abbiamo più freddo degli uomini c’è un motivo ben preciso: scopriamo qual è!

Mediamente ogni essere umano, per essere in salute, ha una temperatura corporea che si aggira intorno ai 36.5 gradi. Tuttavia la temperatura della pelle non è la stessa per tutti e la pelle delle donne, infatti, è generalmente più fredda rispetto a quella degli uomini. Le donne solitamente hanno bisogno di 2.5 gradi in più per stare bene rispetto alla temperatura ideale per gli uomini.

Durante la notte è frequente che noi donne accusiamo freddo e, soprattutto, abbiamo piedi gelati. La ragione? Tutto è riconducibile alle differenze ormonali. Noi donne, infatti, abbiamo gli estrogeni: ormoni assenti nel corpo di un uomo. Gli estrogeni rendono il sangue un po’ più denso e questo rallenta la circolazione.

Di conseguenza il sangue farà più fatica ad arrivare alle estremità del corpo come i piedi e le mani che, quindi, risulteranno più freddi rispetto a quelli degli uomini. Ecco spiegato perché durante la notte uomini e donne avvertono la temperatura in modo diverso e le donne hanno sempre più freddo dei loro partner.