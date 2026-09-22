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Ryanair provoca: “Voglio i loro angeli custodi”. E la Lazio risponde

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Ryanair provoca, la Lazio risponde. Il botta e risposta tra la compagnia aerea e i biancocelesti è andato in scena su X, dove i social media manager di Ryanair si trovano spesso a ‘battibeccare’ su questioni calcistiche. In questo caso l’azienda irlandese ha pubblicato un grafico riguardante gli ‘expected goals’, ovvero il dato statistico che misura per ogni squadra la probabilità che un tiro diventi un gol in una determinata partita. 

Ryanair ha fatto notare come la Lazio sia riuscita a contare su molte più reti in confronto ai gol attesi, tanto da essere in cima, insieme a Roma e Inter, proprio le squadre che guidano dopo cinque giornate la classifica di Serie A, a questo speciale grafico. 

“Voglio gli stessi angeli custodi della Lazio”, è stato l’ironico commento della compagnia low cost, che non è sfuggito al social media manager biancoceleste. Pronta, e piccata, la replica del club capitolino: “È come il vostro volo delle 8, quello che decolla alle 13”. 

 

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