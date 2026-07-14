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Ruud-Tsitsipas, a Gstaad è sfida… dal balcone

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas danno spettacolo a Gstaad, in Svizzera. Anche fuori dal campo. I due tennisti, che domani saranno impegnati negli ottavi di finale del torneo elvetico, sono stati protagonisti direttamente… da casa. O meglio, dal balcone di casa. Il norvegese e il greco hanno preso le racchette dalle abitazioni rispettivamente affittate per il torneo, sono usciti sui balconi con le racchette in mano e hanno cominciato a scambiare, tra le risate di decine di tifosi presenti per strada.  

Il video del simpatico siparietto è diventato presto virale e ha fatto il giro dei social. Oggi, restando al campo, Tsitsipas ha battuto Buse ai sedicesimi del torneo Atp 250.  

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