Mondiali: Argentina e Portogallo favorite su Sisal.it, è l’ultima volta per Messi e CR7

(Adnkronos) – Tocca ai Campioni del Mondo in carica fare il debutto al Mondiale 2026. L’Argentina, per il Gruppo J, esordisce contro l’Algeria che torna a disputare una Coppa del Mondo a distanza di 12 anni dall’ultima volta. La squadra di Petkovic può sorprendere ma, per gli esperti Sisal, il successo dell’Albiceleste è l’esito più probabile, a 1,42, la vittoria algerina si gioca a 8,50, a 4,50 il pareggio. La nazionale di Scaloni ha dimostrato una solidità impressionante, in tutto il 2026 ha subito infatti solo tre reti in dieci gare, ecco perché si può assistere a un successo argentino senza prendere gol, ipotesi a 2,05. Nell’unico precedente tra le due squadre del 2007, fu protagonista un Messi ventenne, che segnò due gol. Questa notte La Pulce taglierà il traguardo delle 200 presenze in Nazionale, diventando il primo calciatore della storia a partecipare a sei edizioni diverse della Coppa del Mondo: i riflettori saranno tutti su di lui, al suo ultimo Mondiale, e anche stavolta l’argentino non dovrebbe deludere le attese con una rete a 1,80 e un assist a 2,25. Davanti dovrebbe essere schierato l’interista Lautaro Martinez, il cui biglietto da visita da capocannoniere della Serie A, con 17 gol in 30 partite, lo rende uno dei pericoli maggiori, in gol a 2,00, con l’ipotesi doppietta a 6,00.

Ultima passerella mondiale anche per Cristiano Ronaldo, che con il suo Portogallo scende in campo contro il Congo per la prima del Gruppo K. Pronostico a senso unico su Sisal.it, con i lusitani nettamente avanti a 1,28 contro l’11,00 degli africani e il 5,50 del pareggio. Il peso dell’attacco ruota tutto attorno a Ronaldo – 143 reti in 228 presenze – decisivo con un gol o un assist a 1,57. Il CT Roberto Martinez può però contare su tanti altri campioni, Bruno Fernandes, per esempio, che con un assist a 3,00, può proseguire sulla scia dei 21 realizzati in stagione in Premier League, o Joao Neves e Vitinha freschi campioni d’Europa con il Psg, in gol rispettivamente a 4,50 e 6,00. Nel Congo, Wissa e Bakambu a 6,00, sono i principali pericoli in attacco. Prima gara anche per l’Inghilterra che, per il Gruppo L, trova la Croazia, da anni spina nel fianco degli inglesi. Su Sisal.it la squadra britannica è favorita, a 1,72, si sale a 5,00 per il successo croato, il pareggio è a 3,60. Da segnalare poi, la storica prima volta in un Mondiale dell’Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro, che trova la Colombia. Esordio in salita per il difensore Campione del Mondo del 2006, Los Cafeteros sono infatti nettamente avanti, a 1,38 contro il 9,00 della vittoria dell’Uzbekistan.

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