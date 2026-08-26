Rubio annuncia sanzioni a network di estrema sinistra, c’è anche un gruppo hacker italiano

(Adnkronos) – Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha annunciato sanzioni contro “diverse reti terroristiche transnazionali di estrema sinistra”, tra cui Autistici/Inventati, collettivo tecnologico italiano “di estrema sinistra i cui servizi sono utilizzati dalle cellule Antifa più attive e violente negli Stati Uniti e in tutto il mondo”.

“Il terrorismo di estrema sinistra rappresenta una grave minaccia per gli Stati Uniti e per l’Occidente in generale – ha scritto Rubio su X – Non ci sarà rifugio per gli estremisti violenti che muovono guerra alla nostra civiltà e complottano per minare l’ordine pubblico, distruggere infrastrutture critiche, aggredire oppositori politici o cospirare per nascondere i propri crimini alle autorità. Utilizzeremo tutti gli strumenti e i poteri a nostra disposizione per combattere il terrorismo e proteggere il nostro stile di vita dalla coercizione terroristica”.

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