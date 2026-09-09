Rome future week, il futuro della capitale parte dalla sua ‘Materia prima’

(Adnkronos) – Come cambieranno il lavoro e la formazione? Quale spazio avranno le nuove generazioni? Come evolveranno il cinema, la mobilità, l’abitare e il rapporto tra persone, imprese e città? Dal 21 al 27 settembre Rome future week torna con la sua quarta edizione, portando queste domande in tutta Roma attraverso centinaia di appuntamenti e una rete che mette insieme aziende, istituzioni, università, scuole, centri di ricerca, startup, professionisti, studenti e cittadinanza. A meno di due settimane dall’inizio della manifestazione, realizzata con il supporto di Eni e di Road-Rome advanced district in qualità di partner principali della manifestazione, il programma 2026 entra nel vivo attorno a ‘Materia prima’, il tema scelto per quest’anno: un invito a guardare alle persone, alle competenze, alle idee e alle relazioni da cui prendono forma le trasformazioni. Per sette giorni la città sarà attraversata da incontri e progetti dedicati al lavoro, alla formazione, al cinema, all’intelligenza artificiale, alla salute, alla sostenibilità, allo spazio, alla mobilità e ai nuovi modi di vivere e immaginare Roma.

Il programma si articolerà attraverso undici Future hub, luoghi tematici pensati per osservare questi cambiamenti da prospettive diverse e mettere in relazione mondi, esperienze e competenze. Una dimensione diffusa e partecipata che negli anni ha costruito una community sempre più ampia: nelle prime tre edizioni Rome future week ha dato vita a 974 eventi, coinvolgendo oltre 75.000 partecipanti, 250 ambassador e 1.000 organizzatori.

“Il punto non è provare a indovinare come sarà il futuro, ma capire con quali competenze, idee e relazioni lo stiamo già costruendo. Rome Future Week nasce proprio per mettere in contatto mondi diversi e trasformare questa energia in possibilità concrete per Roma e per chi la vive”, dichiara Michele Franzese, founder di Rome Future Week. Tra i partner dell’edizione 2026 Sole 24 Ore Business School, Deep Blue, Nextchem, Banca d’Italia, Direzione Lavoro, Nhrg, Training Academy, IUL – Università Telematica degli Studi, Rai Cinema, Anica Academy, Lime e ADR – Aeroporti di Roma.

Tra i filoni centrali dell’edizione 2026 c’è il futuro del lavoro, affrontato attraverso l’evoluzione delle competenze, dei modelli organizzativi e del ruolo delle persone. Sole 24 Ore Business School aprirà le porte della propria sede romana con quattro appuntamenti tra cui l’open day, pensato per i neolaureati con un focus sull’innovazione. Verranno inoltre esplorati i nuovi significati del lavoro, della funzione People e del rapporto tra intelligenza umana e intelligenza artificiale. Anche Deep Blue contribuirà al confronto partecipando ai Future Hub Neura: Around AI e Celeste: Oltre le stelle, con interventi dedicati all’adozione responsabile dell’intelligenza artificiale, all’etica, ai fattori umani e al rapporto tra innovazione tecnologica e sicurezza.

Sul versante delle competenze e dell’occupabilità, Direzione Lavoro, Nhrg e Training Academy porteranno una prospettiva concreta sull’orientamento, sulla formazione professionale, sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro e sui nuovi fabbisogni delle imprese. Il dialogo tra innovazione e formazione sarà sostenuto anche da IUL – Università Telematica degli Studi, con un’attenzione particolare all’impatto dell’intelligenza artificiale e dell’EdTech sui modelli educativi.

Come sottolinea Carlo Maria Medaglia, prorettore per la Terza Missione di IUL: “L’innovazione nel mondo dell’educazione non riguarda solo la tecnologia, ma la capacità di ripensare strumenti, competenze e modalità di apprendimento. Con la partecipazione a Rome future week, IUL porta al centro il confronto sul futuro dell’educazione e delle sue trasformazioni legate all’AI e all’EdTech. Mettere in dialogo università, scuola, ricerca e imprese è fondamentale per costruire un sistema formativo capace di accompagnare la crescita delle nuove generazioni”.

Il 21 settembre, alla Casa del Cinema di Roma, debutterà Frame, il Future hub dedicato all’evoluzione del cinema e dell’audiovisivo. La giornata alternerà momenti istituzionali, proiezioni, workshop e incontri dedicati all’intelligenza artificiale generativa, alla virtual production, al montaggio, alla post-produzione e alle nuove professioni del settore. Al centro del programma anche i giovani autori attraverso Corti Futuri, il contest creativo di Rome future week pensato per offrire alle nuove generazioni non soltanto uno spazio di visibilità, ma occasioni concrete di confronto con professionisti, produttori e istituzioni. Tra i riconoscimenti previsti per Corti futuri figura anche la pubblicazione del cortometraggio vincitore su Rai Cinema Channel.

Inoltre è stato istituito il premio speciale ‘Miglior corto universitario’ assegnato da una giuria del Rome future week tra i cortometraggi di Studenti in corto, il progetto di Rai Cinema dedicato alla valorizzazione dei giovani autori e dei linguaggi emergenti, realizzato in collaborazione con il mondo delle Università e scuole di cinema italiane. I progetti si inseriscono nel più ampio sistema di collaborazioni istituzionali della manifestazione, che vede la Regione Lazio nel ruolo di main partneristituzionale di Rome future week 2026, nell’ambito del Programma regionale Fesr Lazio 2021-2027.

Alle nuove generazioni è dedicato anche Base Futuro, il progetto che porta Rome future week direttamente all’interno delle scuole romane, trasformandole in luoghi di confronto e partecipazione. Il percorso coinvolgerà sette istituti e almeno otto appuntamenti, con una partecipazione stimata di circa 20 classi, 700 studentesse e studenti e 65 docenti e membri del personale scolastico. L’obiettivo è rendere ragazze e ragazzi protagonisti dei cambiamenti in corso, valorizzando la scuola come luogo nel quale osservare ciò che accade, confrontare punti di vista e immaginare nuove possibilità.

Il programma attraverserà anche alcune delle grandi trasformazioni economiche e ambientali dei prossimi anni. Il 24 settembre Nextchem, la società del gruppo Maire dedicata alle Sustainable technology solutions, sarà protagonista dell’evento Planet & People, con un panel dedicato alle tecnologie e alle soluzioni di chimica verde che, in una prospettiva europea, supportano la decarbonizzazione dei sistemi energetici e industriali. Il 25 settembre, la Banca d’Italia parteciperà a Rome future week con un evento dedicato all’euro digitale e al futuro della moneta comune. Ad aprire l’evento sarà la vice direttrice generale Chiara Scotti. Seguiranno una presentazione del progetto e una tavola rotonda con i principali rappresentanti del mercato dei pagamenti. Temi diversi che restituiscono uno degli elementi caratterizzanti della manifestazione: mettere in relazione prospettive e competenze differenti per leggere da più punti di vista le trasformazioni che stanno attraversando economia e società. La quarta edizione si articolerà attraverso undici Future hub, luoghi tematici nei quali approfondire le trasformazioni che interessano lavoro, intelligenza artificiale, salute, cinema, formazione, spazio, mobilità, abitare, sostenibilità e nuove forme di impresa.

Una dimensione diffusa che coinvolgerà numerose location della Capitale. Anche per l’edizione 2026 Lime sarà Mobility Partner della manifestazione, contribuendo a facilitare gli spostamenti dei partecipanti tra le diverse sedi. Enrico Stefàno, deputy regional head-Italy, dichiara: “Siamo orgogliosi di supportare ancora una volta Rome Future Week in qualità di mobility partner, facilitando gli spostamenti dei partecipanti tra le diverse location. Eventi come questo sono fondamentali per promuovere un confronto concreto sui temi che stanno trasformando le nostre città, e siamo felici di contribuire a rendere più semplice per le persone partecipare, incontrarsi e condividere idee”.

Alla rete dei partner della manifestazione si aggiunge inoltre ADR – Aeroporti di Roma. Rome future week 2026 è realizzata in collaborazione con l’assessorato alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all’Attrazione Investimenti di Roma Capitale. Valeria Baglio, assessora alle Attività produttive, alle Pari opportunità e all’Attrazione degli investimenti, dichiara: “Rome future week sorprende ogni anno per la capacità di far diventare la Capitale un vero hub dell’innovazione. Sarà ancora una volta un evento diffuso e aperto a tutte e tutti, con decine di appuntamenti, incontri e dibattiti capaci di trasformare ogni luogo della città, scuole, Università, musei, piazze, la Casa delle tecnologie emergenti di Roma, in un unico grande vivaio ricco di idee, creatività e talento al servizio delle persone e della città. Un vivaio in cui giovani, start up e imprese, grazie a Rome future week, potranno ancora una volta acquisire spazio, visibilità e attrarre nuovi investimenti. E’ un invito a scoprire e partecipare attivamente, per confermare e ampliare il successo delle scorse edizioni, e soprattutto per testimoniare che protagoniste dell’innovazione e della tecnologia sono e saranno sempre le persone e le relazioni umane, vero patrimonio del futuro e del cambiamento”.

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