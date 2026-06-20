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Ogura in pole a Brno davanti a Di Giannantonio e Bagnaia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Giugno 2026
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BRNO (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Ai Ogura conquista la pole position nel Gran Premio della Repubblica Ceca, nono appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il giapponese del team Aprilia Trackhouse firma il crono di 1’51″139, e partirà davanti a tutti nella Sprint di oggi (ore 15) e nella gara lunga di domani (ore 14) sul circuito di Brno. Assieme a lui in prima fila ci saranno anche la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, che chiudono rispettivamente con il secondo (+0″211) e il terzo tempo (+0″244). Ad aprire la seconda fila c’è l’Aprilia del leader del Mondiale Marco Bezzecchi, davanti a Marc Marquez e Diogo Moreira. Raul Fernandez, compagno di squadra di Ogura, scatterà dalla settima piazza, in terza fila assieme alla Ktm di Pedro Acosta e alla Ducati VR46 di Franco Morbidelli. Solo decimo lo spagnolo Jorge Martin che era riuscito a superare il Q1.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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