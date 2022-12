Roma: truffatori con reddito di cittadinanza a Talenti, arrestati dopo aver raggirato anziana

Un 58enne e un 19enne entrambi residenti a Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia Roma Trionfale per aver raggirato un’anziana nel quartiere Talenti, a Roma. La truffa è delle più classiche ma che, purtroppo, continua a mietere vittime tra gli anziani. I due, uno dei quali percepiva anche il reddito di cittadinanza, avevano poco prima telefonato a un’anziana donna dicendo che suo figlio era stato arrestato e che lo avrebbero lasciato libero in cambio di una somma di denaro. Nei giorni scorsi, erano arrivate ai carabinieri diverse chiamate da parte di persone che denunciavano di essere state vittime di truffe. Decisivo è stato l’intuito di una pattuglia di carabinieri di Trionfale insospettiti da un’auto vista transitare in zona Talenti.

Seguendo il veicolo, risultata noleggiata a Napoli, i militari hanno notato le due persone a bordo fermarsi davanti al portone di un condominio e una di loro, un ragazzo, entrare nell’edificio. Il giovane è uscito dopo circa 10 minuti e i due sono ripartiti in direzione Napoli imboccando l’autostrada. Fermati dai carabinieri all’altezza di Colleferro, i due non hanno saputo giustificare il motivo della loro presenza nella Capitale. A seguito della perquisizione, nel vano dell’auto i militari hanno trovato 6.500 euro in contanti. Tornati nel condominio in zona Talenti, i carabinieri hanno trovato un’anziana che stava denunciando ad altri militari dell’Arma intervenuti sul posto la truffa appena subita. I due sono stati così arrestati: il 58enne, con precedenti, disoccupato, è risultato percettore del reddito di cittadinanza mentre il 19enne è incensurato. Ieri, al termine del rito di convalida, Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari per il 58enne e l’obbligo di dimora a Napoli per il 19enne.

