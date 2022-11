Roma: tre prostitute uccise a coltellate, una ha tentato disperata fuga [FOTO]

Le vittime del quartiere Prati a Roma, di via Durazzo e via Ribody, sarebbero tre prostitute, tutte uccise a coltellate. Gli investigatori della polizia che indagano sulla morte delle due donne cinesi trovate cadaveri nella palazzina in via Ribody stanno ricostruendo la scena del delitto maturato nel contesto del sesso a pagamento. Una delle due donne è morta nell’alloggio in cui abitava al primo piano, dove è stata aggredita e ferita a morte anche la 45enne che, probabilmente, dopo i fendenti inferti dall’assassino, ha tentato di chiedere aiuto uscendo sul pianerottolo dove poi è stata trovata dal portiere.

Nessuna speranza di sopravvivenza, neanche per la trans brasiliana trovata cadavere nell’appartamento in via Durazzo a meno di un chilometro. Ad ucccidere la escort è stata, anche in questo caso, una coltellata al petto. Al momento non vi sarebbe certezza sul collegamento tra il delitto delle cinesi e della trans, ma la poca distanza tra i luoghi del crimine e le due ore tra un ritrovamento dei cadaveri e l’altro, lascerebbero pochi dubbi. Indaga la squadra mobile.

Via Augusto Riboty a Roma, dove sono state trovate morte due donne cinesi, è bloccata: il perimetro che circonda lo stabile è stato recintato con del nastro. Sul posto ci sono gli agenti della polizia.

