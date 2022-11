Roma: due donne trovate morte e coperte di sangue in zona Clodio

Due donne morte sono state trovate questa mattina in uno stabile in via Riboty, zona piazzale Clodio a Roma. A chiamare la polizia, poco prima delle 11, è stato il portiere dello stabile che ha trovato una donna insanguinata su un pianerottolo. All’arrivo degli agenti e degli operatori del 118, è stato accertato che la donna era morta. Seguendo le tracce si è arrivati ad un appartamento, all’interno del quale è stato trovato il corpo di una seconda vittima, anch’essa insanguinata. Si tratterebbe di due donne adulte, entrambe cinesi. Sul posto la squadra mobile sta effettuando le prime indagini per risalire alle identità delle vittime.

Le due donne trovate morte in via Riboty, sarebbero due condomine che abitavano nel palazzo. Il corpo della vittima trovata sul pianerottolo aveva circa 45 anni. Il portiere le conosceva ma non ha saputo indicarne il nome. Al momento si indaga per duplice omicidio ma non si esclude nessuna pista investigativa.

