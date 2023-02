Roma: tentano fuga a bordo di auto rubata ma si schiantano sulla volante, 3 arresti

Una fuga sfrenata, poi la perdita di controllo dell’auto e lo scontro con la volante che li stava inseguendo. Tre giovani sono finiti in manette a Roma per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. L’auto su cui viaggiavano – in quattro – stava viaggiando su via della Primavera, zona Centocelle, quando gli agenti della polizia hanno notato che l’autovettura presentava la targa anteriore non originale. All’alt degli agenti, però, l’auto non si è fermata e ha iniziato una fuga terminata in viale delle Gardenie quando ha urtato il marciapiede e si è scontrata con la volante che la stava inseguendo.

Terminata la fuga invece di desistere i quattro si sono scagliati sia contro i poliziotti nell’ultimo tentativo di guadagnarsi la fuga a piedi e sottrarsi alle perquisizioni, ma sono stati bloccati. Dalle successive indagini l’autovettura è risultata rubata e all’interno di questa è stata rinvenuta la somma di 580 euro nascosta in una borsa con dentro anche alcuni indumenti di ricambio, pronti per essere indossati (probabilmente per confondere le loro ricerche). Per tre dei giovani fermati, tutti italiani e già noti alle forze dell’ordine, è scattato l’arresto: resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, danneggiamento aggravato e ricettazione i reati contestati. Il quarto è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Denunciato inoltre il conducente per guida senza patente. Dopo la convalida degli arresti per due è stata disposta la custodia cautelare in carcere mentre per il terzo la misura degli arresti domiciliari.

