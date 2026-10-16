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Roma, svaligiata la casa del giornalista Gramellini a Trevignano: indagini in corso

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Un caffè amarissimo per Massimo Gramellini. Mercoledì mattina infatti ha scoperto che i ladri erano entrati nella sua casa e l’avevano svaligiata. A quanto apprende l’Adnkronos, i malviventi hanno forzato il cancello dell’abitazione del giornalista a Trevignano Romano, comune alle porte della Capitale. La casa sarebbe stata messa a soqquadro. I ladri hanno rovistato in diverse stanze e hanno portato via tutto quello che hanno potuto. Il giornalista del ‘Corriere della Sera’ fortunatamente non era in quella casa ma a Roma.  

I malviventi, a quanto risulta all’Adnkronos, avrebbero avuto gioco facile perché il sistema di videosorveglianza installato a protezione della casa non era in funzione. Una strana coincidenza sulla quale ovviamente stanno indagando i carabinieri di Bracciano che, con l’aiuto di una persona di fiducia di Gramellini, hanno immediatamente effettuato un sopralluogo per cercare indizi e quantificare l’ammontare del furto. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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