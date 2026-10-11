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Como-Roma, Malen espulso per fallo su Kaiki: cosa è successo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Roma in 10 contro il Como per l’espulsione di Malen al 54′. L’attaccante olandese della formazione giallorossa ha rimediato un cartellino rosso diretto nella fase iniziale del secondo tempo per un intervento su Kaiki. Malen, sulla trequarti offensiva, ha perso il controllo del pallone in un serrato corpo a corpo con un avversario. L’arbitro Fabbri ha lasciato correre l’azione, Malen ha provato a recuperare il pallone entrando in maniera scomposta su Kaiki: l’olandese, in tackle, si è lanciato con il piede a martello secondo il direttore di gara, che ha estratto il cartellino rosso. Per Malen, partita finita e squalifica in arrivo: nella prossima giornata di campionato, la Roma ospita il Genoa. 

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