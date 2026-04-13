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Roma, Stramaccioni difende Gasperini e attacca Ranieri: “Ha fatto autogol”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Aprile 2026
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(Adnkronos) –
Andrea Stramaccioni contro Claudio Ranieri dopo l’attacco a Gian Piero Gasperini. Oggi, lunedì 13 aprile, l’allenatore ha parlato del caos scoppiato in casa Roma dopo le parole del senior advisor giallorosso, che nel prepartita della sfida con il Pisa ha voluto chiarire, con toni piuttosto piccati, alcune dichiarazioni dell’ex tecnico dell’Atalanta sul mercato, rivelando come tutti gli acquisti, sia estivi che invernali, siano stati concordati con Gasperini e che lo stesso allenatore non fosse stato la prima scelta della società per la panchina. 

“A cosa serve dire queste cose ad aprile?”, ha detto Stramaccioni nello studio di Dazn, “con tutta la stima che ho per Ranieri, questa è un’uscita che io non capisco, la ritengo un piccolo autogol. In questo momento, per il bene della Roma, che senso ha dire queste frasi?”. 

“Gasperini è il tuo condottiero. Queste cose, nella mia esperienza, si fanno all’interno di una stanza”, ha continuato Stramaccioni, “a un allenatore che gioca 3-4-2-1 o 3-4-3, che ha giocato sempre così e che vuole gli attaccanti, la verità è che tu non glieli hai presi. Si fanno paragoni con l’Atalanta, ma l’Atalanta ha in panchina Raspadori e Scamacca. Di cosa parliamo?”. 

 

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