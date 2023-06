Roma-Spezia 2-1, la decidono Zalewski e Dybala

Allo Stadio Olimpico nell’ultima giornata di serie A la Roma di Josè Mourinho batte 2-1 lo Spezia in un match fondamentale per l’Europa. Al vantaggio ligure di Nikolaou, risponde Zalewski. Gol della vittoria giallorossa con Dybala al 90′ su calcio di rigore. La Roma si qualifica per l’Europa League.

Inizia la partita con lo Spezia subito in avanti al punto si arrivare a portarsi in vantaggio al 6′ con Nikolau che da due passi di testa supera Svilar: 1-0 per i liguri. Reazione giallorossa al 15′ con El Shaarawy che dal limite dell’area con il consueto tiro a giro colpisce la traversa. Al 35′ ci prova Mancini con il destro dai 35 metri, la palla però termina alta sopra la traversa di Zoet. Al 43′ proteste giallorosse per un contatto tra Amian e Zalewski al limite dell’area. Lascia correre Maresca. Passano pochi minuti e i giallorossi pareggiano grazie Zalewski che con un tiro cross dalla lunga distanza la mette alle spalle di Zoet: 1-1

Riprende il secondo tempo con la squadra giallorosso in attacco. Al 54′ azione della Roma con Zalewski che da destra serve Pellegrini che prova con il sinistro al volo che termina di poco alto. Al 63′ doppio cambio per la Roma: fuori Belotti e Bove, dentro Abraham e Matic. Passa un minuto e con un’azione personale Paulo Dybala entra in area e calcia con il mancino ma la palla finisce di poco fuori. Al 69 reazione ligure con Bourabia che tira in porta il tiro viene deviato in angolo da Matic. Al 70′ lo Spezia ci riprova con una botta di destro di Reca dal limite dopo il corner, ma il tiro viene bloccato da Svilar. Al 72′ contatto su Dybala in area ma l’arbitro non fischia il rigore. All 88′ rigore per la Roma: Fallo di Amian su El Shaarawy in area. Espulso, per doppio giallo, il difensore dei liguri che chiudono la partita in 10. Alla battuta del calcio di rigore si incarica Dybala che trasforma dal dischetto e porta in vantaggio la squadra giallorossa.