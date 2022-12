Roma: sorpresi a rubare dentro auto in sosta, due persone arrestate

Nelle ultime ore, in due distinti episodi, i carabinieri del Gruppo di Roma hanno arrestato in flagranza due persone, un cittadino straniero di 34 anni e un romano di 42, entrambi con precedenti gravemente indiziati del reato di furto su autovettura. Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione Roma piazza Farnese su segnalazione giunta al numero di emergenza, sono intervenuti in piazza Nicosia, dove pochi minuti prima, il 34enne era stato notato trafugare all’interno di un’auto, proprio dalla proprietaria. Le urla della donna hanno attirato l’attenzione di un allievo carabiniere in transito che ha subito fermato il soggetto e allertato il 112, richiedendo l’intervento sul posto di una pattuglia. Dopo pochissimi istanti è giunta sul posto la pattuglia che ha preso in consegna lo straniero conducendolo in caserma. La scorsa notte invece, transitando in via della Stazione Prenestina, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno sorpreso il romano mentre infrangeva il finestrino di un’auto in sosta. Dopo averlo bloccato e stato sottoposto a perquisizione personale che ha permesso di rinvenire e sequestrare un piede di porco, un martello, un martelletto frangi vetro e vari arnesi atti allo scasso. Inoltre, sono stati rinvenuti nella disponibilità dell’uomo anche documenti e carte intestate a cinque persone già vittime di furto e per questo motivo è stato denunciato a piede libero per ricettazione.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...