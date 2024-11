Alfonso e Federica si baciano al Grande Fratello davanti a tutti, subito dopo il retroscena che spiazza: “Lei sogna…”

Alfonso e Federica si sono ribaciati, questa volta l’hanno fatto davanti a tutti: poco dopo è emerso il piano che nasconderebbero.

Nuovo colpo di scena nella casa del Grande Fratello, Federica e Alfonso si sono lasciati andare a un bacio appassionato al Grande Fratello, l’hanno fatto davanti a tutti in giardino, mentre ballavano una canzone romantica. I concorrenti che hanno assistito alla scena si sono lasciati andare a un lungo applauso. Poco dopo, però, è emerso il piano che i due ex nasconderebbero.

Nel giro di due settimane la situazione tra i due sembra essere completamente cambiata, lei avrebbe messo un punto alla relazione con Stefano e pare che si stia riavvicinando al suo ex e questo ultimo bacio lo dimostrerebbe. E adesso è emerso un retroscena che smaschererebbe i due ex.

Alfonso e Federica si baciano, la segnalazione bomba al Grande Fratello

Proprio mentre le immagini del romantico bacio che si sono scambiati Alfonso e Federica venivano pubblicate sul portale Mediaset dedicato al Grande Fratello, è venuta fuori una segnalazione che parla di un vero e proprio piano che i due ex avrebbero. Da qualche giorno il pubblico stava iniziando a ipotizzare che dietro questo riavvicinamento ci potesse essere qualcosa.

Adesso Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione che le è arrivata di una persona che racconta come starebbero le cose tra Alfonso e Federica. Questa persona dice di essere un’amica di Alfonso che ha raccontato come i due inizialmente si erano davvero lasciati e avrebbero avuto entrambi le loro storie, poi quando Alfonso ha saputo che Federica sarebbe entrata al Grande Fratello, i due avrebbero deciso di tornare insieme e chiudere tutte le altre relazioni.

La loro idea – racconta questa utente – sarebbe quella di tornare a essere una coppia, “sfruttando l’occasione del Grande Fratello”. Federica, si legge nel messaggio, sognerebbe di diventare come Mirko e Perla che “hanno guadagnato molto grazie al programma”. Per lei sarebbe un’opportunità e così entrambi riuscirebbero a comprarsi una cosa, cosa che hanno sempre sognato. Se fosse vero quanto afferma questa ragazza, vorrebbe dire che i due ex avrebbero in mente un piano vero e proprio.

Chiaramente è solo una supposizione che non ha alcuna conferma, ma il loro riavvicinamento è apparso anomalo a gran parte dei telespettatori, soprattutto alla luce della frequentazione di lei con un altro. Ad ogni modo di Alfonso e Federica se ne continuerà a discutere sicuramente e quest’ultimo bacio ha aperto nuovi scenari e tensioni nella casa.