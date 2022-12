Roma, Segnalini: Partiti lavori notturni via del Trullo, entro Natale strada nuova

Sono iniziati mercoledì i lavori notturni di pavimentazione di via del Trullo nel Municipio XI. Il cantiere ha avuto un primo avvio il 6 dicembre per lo svolgimento delle attività di pulizia delle caditoie, propedeutico al rifacimento della strada. Le operazioni vengono effettuate dal Dipartimento Csimu su 900 metri di strada (13.280 mq) e prevedono il restyling profondo e completo della piattaforma stradale. Complessivamente l’intervento ha un costo di 500mila euro.

“Il lavoro di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade della Capitale prosegue. Ieri abbiamo iniziato i lavori in un tratto di strada molto trafficato, il cantiere si svolge dalle 21 alle 6 del mattino, per evitare il più possibile disagi ai cittadini. Entro Natale la strada sarà completamente nuova. Questa manutenzione è un’ulteriore iniziativa nei confronti degli abitanti dell’insediamento storico del Trullo, ai quali stiamo valorizzando via Ventimiglia anche attraverso l’eliminazione dei piloni dell’alta tensione. Un lavoro su cui ho lavorato con ostinazione personalmente, in questi ultimi mesi. Con il Presidente Lanzi lo avevamo promesso ai cittadini nell’ultima assemblea pubblica dello scorso ottobre”, commenta l’assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.

“Si tratta di un intervento atteso dai residenti e, viste le condizioni in cui versa via del Trullo, indispensabile per garantire una maggiore sicurezza stradale. Abbiamo lavorato in sinergia con il Dipartimento Csimu per ridurre al minimo l’impatto sul traffico, concentrando i lavori nelle ore notturne. Ringrazio l’assessore Segnalini, sempre molto attenta alle esigenze dei diversi Municipi, per aver colto prontamente la necessità di questo intervento e per il grande lavoro che sta svolgendo per migliorare le strade della nostra città”, dichiara Gianluca Lanzi, Presidente del Municipio Roma XI.

