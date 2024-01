Roma, rapina in banca a San Basilio: fermati in due, erano armati

(Adnkronos) – Intervento della polizia, stamattina, in via Donato Menichella in zona Torraccia a Roma, per una rapina in banca. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le volanti e gli agenti dei commissariati Fidene e San Basilio. E' stata trovata una persona fuori dalla banca, che probabilmente faceva da 'palo', e un altro rapinatore all'interno. La polizia ha sequestrato due pistole, una delle quali trovata nel cestino del bagno. I due rapinatori sono stati fermati. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)