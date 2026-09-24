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Roma, pubblicato nuovo bando per 86 postazioni in mercati rionali del primo Municipio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Il primo Municipio di Roma ha pubblicato il nuovo bando per i banchi all’interno dei mercati rionali di Trastevere (Piazza San Cosimato), Montebello, Celio (Via dei S.S. Quattro), Fontanella Borghese e Terme di Diocleziano, nei mercati in sede propria di Testaccio, Monti (Via Baccina), Campo Marzio II (Piazza di Monte d’Oro).  

In totale sono disponibili 86 nuove postazioni. “Con questo nuovo avviso pubblico- spiega l’assessore al commercio Jacopo Scatà- si continua il percorso iniziato a maggio e si mettono a bando altri posteggi in mercati continuando con la riapertura delle postazioni fino ad oggi vuote e alzando l’offerta e la qualità merceologica dei nostri mercati”. Nei prossimi giorni verrà pubblicata la graduatoria definitiva del primo avviso pubblico. 

Il bando è pubblicato e disponibile sul sito istituzionale di Roma Capitale https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC1644994 

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