Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Reggio Emilia, aggredisce donna con cacciavite e investe due persone: fermato 26enne

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Momenti di paura oggi poco prima delle 19 in un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia. Un ragazzo di 26 anni è sceso dalla sua auto e ha aggredito una donna con un cacciavite. Il ragazzo poi è risalito in auto e ha investito due persone, un uomo e una ragazza, che stavano cercando di fermarlo. Il 26enne è stato in seguito identificato e rintracciato da polizia e carabinieri e si trova ora in stato di fermo. Accertamenti sono in corso anche sulle sue condizioni psicologiche. I feriti sono stati portati in ospedale e sono gravi. Sul caso indaga la polizia. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Aggiungi un posto a tavola che c’è un bambino in più, sconti al ristorante per le famiglie

1 Febbraio 2024

Fiumicino, Antonelli-Galluzzo: “Venerdì 5 marzo video dibattito sul fenomeno dell’usura”

2 Marzo 2021

Giulia Cecchettin, il fratello: “I love you susumina”

18 Novembre 2023

Sanremo 2024, Russell Crowe torna al festival da ‘italiano’: “Cerco casa”

8 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno