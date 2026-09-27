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Corre una maratona… con le Crocs, la follia dell’atleta russo a Berlino

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una maratona corsa… con le Crocs. È successo a Berlino, dove il russo Iskander Yadgarov si è presentato al via con delle scarpe decisamente particolari, delle Crocs giallo fluo. Nonostante calzature che non favoriscono la corsa, Yadgarov è riuscito ad arrivare fino al traguardo, completando così tutti i 42,195 chilometri previsti dalla maratona di Berlino in 2 ore, 30 minuti e tre secondi. 

Non è la prima volta che Yadgarov gareggia con scarpe particolari. In carriera lo aveva già fatto infatti con calzature ultraleggere o inadatte alla corsa, e questa volta ha scelto le Crocs, che sono poco più di ciabatte e sicuramente non scarpe da corsa. Il russo lo aveva già annunciato sui propri profili social: “Sono venuto a Berlino per battere il record del mondo di maratona in Crocs! Che Dio protegga i miei piedi”, aveva scritto su Instagram, per poi esultare: “Sfida completata”. 

Yadgarov però ha avvertito i propri follower di non seguire il suo esempio, in quanto potrebbe essere pericoloso per chi non è allenato correre con le Crocs: “Non provate a replicare”, ha scritto rispondendo a un commento. 

 

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