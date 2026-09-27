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Baresi, a Milano vandalizzato il murales per il capitano del Milan

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Un murales dedicato a Franco Baresi, lo storico capitano del Milan scomparso recentemente, è stato vandalizzato a Milano. L’immagine del numero 6 del Milan è stata deturpata con una vernice spray sul volto e sulla maglia rossonera. “Vandalizzare un murales che ricorda Franco Baresi è un gesto così vile e miserrimo che mi fa provare una profonda pena per l’autore di una simile vergogna”, scrive sui social il consigliere comunale milanese Alessandro Giungi, che posta una foto del murales in piazza Gino Valle, non lontano dalla sede del club. Tra i commenti, anche quello di Lucas Streetart, autore del murales: “Vedere il mio paste-up così danneggiato mi porta un dispiacere enorme. Non per quello che ho realizzato ma per la persona che rappresentava e per tutte le persone che vedendolo si sono emozionate”, scrive l’artista. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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