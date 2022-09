Roma: picchia e minaccia di morte la madre, allontanato 21enne ad Allumiere

Picchia e minaccia di morte la madre. E’ successo nel Comune di Allumiere, in provincia di Roma, dove nella mattinata di ieri, i carabinieri della stazione hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un giovane 21enne, già noto alle forze dell’ordine per proprie vicissitudini giudiziarie, dopo essere stato indiziato di aver maltrattato la madre convivente, anch’essa di Allumiere in varie occasioni. Secondo quanto si apprende, i carabinieri di Allumiere hanno monitorato il comportamento del giovane per diverse settimane, cioè da quando, nel mese di maggio, si è trasferito presso l’abitazione materna, alternando da subito momenti di affetto e serenità ad attimi di rabbia. A decorrere dal primo episodio di violenza di cui è accusato, nei confronti del genitore, accaduto il 9 giugno scorso, per la donna ha avuto inizio un vero e proprio inferno.

Il figlio è gravemente indiziato di continue aggressioni verbali, fatte di minacce ed insulti, nei confronti della madre, che ha cercato di comprendere lo stato di difficoltà del figlio, tollerandone gli atteggiamenti scomporti. Dalle parole ai fatti, le aggressioni sarebbero divenute anche fisiche, con mani al collo e seri tentativi di strangolamento, soprattutto quando lei negava le richieste di denaro del ragazzo: mai sufficiente quello fornitogli dal genitore, che vive modestamente del proprio stipendio. Ecco allora l’intervento dei carabinieri che, con una ricostruzione precisa e puntuale dei vari episodi di violenza, hanno poi chiesto ed ottenuto l’irrogazione nei suoi confronti della misura cautelare eseguita ieri mattina, comportante l’immediato allontanamento dall’abitazione della madre. Quella conclusasi ieri non è la prima vicenda da codice rosso in cui, quest’anno, i carabinieri della stazione di Allumiere, unico presidio di sicurezza del Comune e punto di riferimento della comunità, si sono distinti. Infatti già lo scorso 2 luglio avevano arrestato un uomo residente nel Comune di Tolfa per aver aggredito la propria ex compagna, arrivando persino a sfondarle la porta d’ingresso dell’abitazione e a colpirla con grande violenza.

