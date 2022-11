Roma: piazza San Giovanni gremita accoglie corteo per la pace

È arrivato in piazza San Giovanni a Roma il corteo per la pace in Ucraina della rete Europe for Peace. Ad accogliere i manifestanti un grande palco allestito con palloncini bianchi e rossi dal quale si alterneranno gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni. La piazza è gremita di persone che alzano bandiere arcobaleno o simboli di pace. Diversi gli striscioni che inneggiano a una risoluzione pacifica del conflitto. “Fermiamo le armi. Liberiamo i popoli”, recita uno. “Minacciare e aggredire non è il cammino per nessun futuro”, un altro. Tra i presenti in testa al corteo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, il sindaco di Pesaro e presidente nazionale delle Ali, Matteo Ricci, e i sindaci di diverse città italiane.

