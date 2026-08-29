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Roma, morto il 33enne che si era dato fuoco al distributore di benzina

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Agosto 2026
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(Adnkronos) – E’ morto intorno alle 22 di ieri sera, all’ospedale Sant’Eugenio dove era ricoverato per le ustioni riportate, il 33enne romano che, martedì pomeriggio, dopo essersi cosparso di benzina, si era dato fuoco in un distributore di carburanti in via Prenestina. 

Le condizioni dell’uomo, soccorso poco dopo, erano apparse immediatamente gravissime nonostante l’intervento tempestivo di una donna, testimone, corsa a spegnere le fiamme con un estintore. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia Casilina impegnati nelle indagini. 

 

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