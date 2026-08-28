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Bus guasto a Firenze, passeggero picchia l’autista e lo minaccia: “Guida o ti ammazzo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Un autista della linea 2 del trasporto pubblico fiorentino è stato aggredito nel pomeriggio di giovedì 27 agosto, intorno alle ore 18, in piazza Dalmazia. Secondo quanto riferiscono le organizzazioni sindacali, il conducente sarebbe stato colpito ripetutamente al volto con pugni, riportando ferite che hanno reso necessario il ricorso alle cure ospedaliere. Per l’autista è stata emessa una prognosi di dieci giorni e sono stati applicati alcuni punti di sutura al volto. 

L’aggressione, spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Autoferrotranvieri del territorio di Firenze in un comunicato congiunto, sarebbe avvenuta dopo un’attesa provocata da un guasto al mezzo. Prima di passare alle vie di fatto, l’aggressore avrebbe rivolto al conducente anche una minaccia di morte, intimandogli di “mettersi a sedere e guidare”, altrimenti lo avrebbe ammazzato. 

Sul posto sono intervenute la polizia, che ha identificato l’uomo, e un’ambulanza. Per i sindacati si tratta di “un episodio di una gravità inaudita”, che rappresenta l’ennesimo caso di violenza ai danni di un lavoratore del trasporto pubblico. Le organizzazioni sindacali sostengono di aver evitato a lungo il ricorso allo sciopero, privilegiando un confronto con le istituzioni nella convinzione che è un “percorso responsabile”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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