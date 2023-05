Roma: Masi (Fd’I), Gualtieri fa la guerra alle auto e toglie parcheggi sul lungomare a Ostia

Le ultime giunte a Roma “hanno iniziato una vera e propria guerra alle automobili e ai loro proprietari di cui i cittadini si stanno rendendo conto solo ora con i provvedimenti relativi alla Ztl e con la lenta diminuzione dei parcheggi. Purtroppo provvedimenti puramente ideologici ci costringono ogni giorno a prendere atto di quanto questa nuova sinistra sia lontana dalle esigenze reali e quotidiane dei cittadini”. Lo dichiara in una nota la consigliera di Fratelli d’Italia in Assemblea capitolina, Mariacristina Masi. “Nei giorni scorsi hanno eliminato altri parcheggi sul lungomare Paolo Toscanelli a Ostia che si aggiungono a quelli cancellati a causa dei lavori su piazza dei Ravennati, tutto ciò senza un vero piano alternativo che costringerà molti cittadini a enormi disagi, soprattutto alle famiglie con anziani e bambini – aggiunge -. A fronte di ciò non è stato neanche potenziato il trasporto pubblico in quell’area. Esprimiamo di nuovo la nostra preoccupazione per la viabilità su quel tratto e presenteremo una interrogazione al Sindaco per capire se intenda affrontare la questione o se lascerà il Lungomare della Capitale nel caos facendo cassa con le multe fatte ai romani che non sapranno più dove parcheggiare la propria auto”.

