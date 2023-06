Roma, M5S – LcR: “Pd in crisi di nervi, pensino a lavorare e a risollevare città in ginocchio”

“Alle false accuse di scarsa memoria del Pd rispondiamo così: meglio smemorati – cosa peraltro non vera – che bugiardi.

I dem dovrebbero – una volta per tutte – comprendere che la politica non è l’arte di prendere in giro i cittadini al fine di ottenere il loro consenso alle urne, ma un servizio reso alla comunità e nell’interesse della comunità.

Sul versante manutenzioni il lavoro della Giunta Raggi è documentato e facilmente verificabile: dopo anni di nulla, abbiamo invertito la rotta e avviato importanti manutenzioni come – solo per citare un esempio – nel caso del nodo di San Giovanni. Abbiamo, inoltre, provveduto a sostituire le tratte anche in zona Ottaviano, operando nel mese di agosto 2019 per non arrecare particolari disagi ai cittadini.

Sul fronte Partecipate abbiamo salvato Atac, azienda portata sull’orlo del fallimento proprio dalla disastrosa gestione Pd, stipulando un importante concordato preventivo.

Abbiamo altresì risanato Ama, lasciandola con i conti in ordine dopo 13 anni di buchi di bilancio abilmente occultati e con un piano industriale completamente finanziato che prevedeva, tra l’altro, un impianto di riciclo carta/plastica e un riciclo pannolini da far finanziare con 80 mln, fondi PNRR che il sindaco Gualtieri, peraltro, è riuscito a perdere. Senza contare le gare per acquisto mezzi nuove già avviate, lasciate in eredità all’attuale Amministrazione che ha pensato bene di non riconoscere i nostri meriti e addirittura di appropriarsene.

Alla luce di ciò, gli smemorati sembrerebbero essere proprio i colleghi del Pd, dal momento che i pochi risultati che stanno raggiungendo sono frutto del lavoro svolto dalla precedente Amministrazione e loro, purtroppo, sembrerebbero non ricordarlo”.