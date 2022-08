Roma: intervento dei VVF, a fuoco una lavasciuga in un appartamento

Alle ore 02:00 circa di questa notte, la Squadra VVF 6/A del distaccamento di Nomentano, con l’ausilio di un’autoscala, un’autobotte e il TA/6, è intervenuta in Via Giuseppe Valmarana, 6 a Roma per l’incendio di una lavasciuga all’interno di un appartamento sito al secondo piano, dove sono stati tratti in salvo due cani.

Al piano terzo, una persona anziana, con problemi respiratori, è stata affidata alle cure del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale per l’intenso fumo inalato.

Non ci sono stati danni strutturali. 118 e Carabinieri sul posto per quanto di loro competenza.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...