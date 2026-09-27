Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Roma, incendio in appartamento a Città Giardino: morto 77enne

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un 77enne è morto nell’incendio divampato nel suo appartamento di via Val Cristallina, nel quartiere Città Giardino, a Roma. Intorno alle 14 sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri della Compagnia di Montesacro e della Stazione di Città Giardino ma le fiamme avevano già avvolto l’appartamento al secondo piano dell’edificio. Per ragioni di sicurezza, l’intero stabile è stato momentaneamente evacuato e la zona è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso. 

Durante le fasi di spegnimento e bonifica dei locali, i vigili del fuoco hanno trovato all’interno dell’immobile il corpo carbonizzato di un uomo. Si tratta di un residente di 77 anni. Le cause che hanno scatenato il rogo sono tuttora in fase di accertamento. Sul posto le operazioni di spegnimento, la messa in sicurezza dell’area e i rilievi tecnico-scientifici da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma sono ancora in corso. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Il mercato ristorazione torna a valori pre-pandemia, Italia seconda in Ue su ricavi

14 Novembre 2023

Atac, “Tra sport e trasporto” la mostra di foto nei vagoni della metro A

30 Luglio 2026

Incidente Casalpalocco, youtuber patteggia condanna a 4 anni e 4 mesi

31 Gennaio 2024

Piantedosi: “Turbato da immagini di Pisa. Stretta su cortei? Dato privo di fondamento”

26 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno