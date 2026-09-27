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Israele annuncia uccisione del terrorista che rapì Noa Argamani, ostaggio simbolo del 7 ottobre

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Le forze israeliane (Idf) hanno annunciato l’uccisione dell’uomo che “guidava la moto utilizzata per rapire Noa Argamani”, tristemente famosa per il massacro del 7 ottobre 2023 in Israele. “Saher Nidal Latfi Sakr, un terrorista affiliato a organizzazioni jihadiste globali attive a Gaza”, è stato “eliminato”, si legge in un post su X delle Idf.  

 

 

“Tra le altre attività, ha fornito armi a Hamas durante la guerra – proseguono le forze israeliane -, Sakr si è infiltrato in Israele durante il massacro del 7 ottobre e ha guidato la moto usata per rapire Noa Argamani e Avinatan Or e portarli dal Nova Festival a Gaza”. Le Idf accusano Sakr anche per fatti più recenti, per “attacchi contro civili israeliani” e militari. Come spiegano i media israeliani, Sakr è stato ucciso ieri in un attacco israeliano a Nuseirat, nella Striscia di Gaza. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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