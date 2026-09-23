Roma, il Mr. Barry riapre le porte: nuova squadra, nuovi show e la notte di Trastevere riparte

Il Mr. Barry riaccende le luci nel cuore di Trastevere e inaugura una nuova stagione all’insegna del rinnovamento, dell’eleganza e dell’intrattenimento. Uno dei locali della notte romana torna con un nuovo assetto organizzativo, una direzione artistica completamente rinnovata e un cast pensato per accompagnare il pubblico in una proposta che punta a coniugare musica, spettacolo e convivialità, senza rinunciare agli elementi che ne hanno caratterizzato l’identità: accoglienza, familiarità e un’atmosfera intima e ricercata.

L’ispirazione guarda ai sofisticati salotti newyorkesi, mantenendo però un’anima profondamente romana. Nel cuore pulsante di Trastevere, il Mr. Barry vuole così ricreare un piccolo angolo di New York, dove eleganza e relax convivono e ogni dettaglio contribuisce a trasformare una serata in un’esperienza da vivere e ricordare.

Elemento centrale del nuovo corso sarà la programmazione artistica, affidata a un cast completamente rinnovato e costruita con l’obiettivo di creare un rapporto diretto con il pubblico. Tra i protagonisti della nuova stagione ci sarà ROMANTICO, artista emergente che porterà sul palco uno show basato su musica, energia e coinvolgimento, destinato a rappresentare uno degli elementi distintivi della nuova proposta del locale.

Alla consolle ci sarà invece STIANCHRI, chiamato a scandire il ritmo della notte attraverso dj set e una selezione musicale studiata per accompagnare il pubblico dall’aperitivo fino alle ore più intense della serata. La formula punta quindi sull’equilibrio tra spettacolo e convivialità, richiamando l’energia delle grandi metropoli internazionali senza perdere quella dimensione raccolta che caratterizza il locale.

“Vogliamo che ogni serata al Mr. Barry sia un’esperienza da ricordare, un luogo dove sentirsi a casa ma con il respiro e l’energia di una grande metropoli internazionale. Siamo pronti per questa nuova stagione e non vediamo l’ora di riabbracciare il nostro pubblico, condividendo con loro tante novità”, spiegano dal locale.

Il nuovo corso del Mr. Barry parte dunque da un principio preciso: rinnovarsi senza perdere la propria identità. Le luci sono pronte a riaccendersi, la musica anche. Nel cuore di Trastevere comincia una nuova stagione della notte romana.