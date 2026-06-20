Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Roma, Gualtieri: “Non solo meta per patrimonio artistico ma anche hub per tecnologia e innovazione”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Vi ringraziamo per aver riconosciuto il posizionamento dell’Europa: dalla stabilità e dal suo modello sociale verso una missione rinnovata, all’insegna del coraggio e del cambiamento. Credo che sia il luogo perfetto in cui osservare il potenziale di un cambiamento che affonda le radici anche nel nostro passato”. Lo ha detto Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, aprendo la plenaria del forum di investimento Fii priority Europe in corso nella Capitale. “Roma – sottolinea Gualtieri – è decisa a non essere solo una città famosa per il suo patrimonio storico, ma una metropoli in profonda trasformazione. Grazie alla convergenza tra la nostra amministrazione e il governo nazionale, stiamo portando avanti un ambizioso piano di trasformazione urbana che ritengo possa fare da volano nell’attrarre investimenti pubblici e privati. Non solo nelle infrastrutture e nella sostenibilità, ma anche nell’innovazione”. 

Roma, rileva Gualtieri, “è orgogliosa di essere non unicamente la principale meta per il patrimonio artistico visitata da milioni di turisti, ma anche un hub per la tecnologia e l’innovazione. È qui che il potenziale dell’AI, del mondo accademico, delle imprese e della ricerca può incontrare gli investimenti dei capitali globali finalizzati alla trasformazione e alla rigenerazione urbana, con l’obiettivo di costruire un tessuto industriale più solido e tecnologicamente avanzato”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sanremo Giovani, gli Omini tra i 12 finalisti: “Faremo ballare la gente sotto il palco”

7 Dicembre 2023
Progetti del Cuore

“Progetti del Cuore”, donati due automezzi per il trasporto di persone con difficoltà motoria

20 Giugno 2024

Anzio, Teresa Giordani medaglia d’argento ai campionati italiani di pallanuoto master con l’ASD Argentario

18 Luglio 2017

Strage di Erba, parla Azouz: “Revisione è mia rivincita”

1 Marzo 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno